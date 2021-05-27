Чоловіку, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, продовжили примусове лікування

Громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який погрожував підірвати банк у центрі Києва у БЦ «Леонардо», продовжили примусове лікування.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

«Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва», — зазначили там.

Чоловіка підозрюють за ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Але прокурори вважають, що на момент погроз Карімов не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Його вже раніше відправляли на примусове лікування, але, за висновками лікарів, стан чоловіка не змінився.

«Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Вказане клопотання судом задоволене повністю», — підкреслили у прокуратурі.

Як розповіла речниця прокуратури Надія Максимець, підозрюваний перебуває в лікарні у Глевасі. Він також просив провести йому повторну психіатричну експертизу, але суд відмовив.