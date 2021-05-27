Мужчине, который угрожал взорвать банк в центре Киева, продолжили принудительное лечение

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взорвать банк в центре Киева в БЦ «Леонардо», продолжили принудительное лечение.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева», — отметили там.

Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт). Но прокуроры считают, что на момент угроз Каримов не мог осознавать свои действия и руководить ими. Его уже ранее отправляли на принудительное лечение, но, по заключению врачей, состояние мужчины не изменилось.

«Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении иностранца принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью», — подчеркнули в прокуратуре.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, подозреваемый находится в больнице в Глевахе. Он также просил провести ему повторную психиатрическую экспертизу, но суд отказал.