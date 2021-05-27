Біля Новотошківського снайпер бойовиків застрелив українського бійця

На обстріл російсько-окупаційних військ сили ООС відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, що радники лідерів «нормандського формату» не змогли домовитися про припинення вогню на Донбасі. Між учасниками зустрічі «відбувся жорсткий обмін думками», а Україна не погодилася на спроби Росії виключити себе зі сторін конфлікту. Наступне засідання Тристоронньої групи заплановане на 9 червня.