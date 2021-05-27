Возле Новотошковского снайпер боевиков застрелил украинского бойца

На обстрел российско-оккупационных войск силы ООС открыли огонь в ответ. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.

Напомним, что советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе. Между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключать себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.