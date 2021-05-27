Возле Новотошковского снайпер боевиков застрелил украинского бойца

В Луганской области у поселка Новотошковское 27 мая снайпер боевиков убил военного Вооруженных сил Украины.
Об этом оперативно-тактическая группировка «Північ» сообщила в Facebook.
На обстрел российско-оккупационных войск силы ООС открыли огонь в ответ. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.
Напомним, что советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе. Между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключать себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.
- В середине мая Офис президента Украины инициировал встречу политических советников «нормандской четверки» из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.