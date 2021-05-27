На полігоні «Широкий лан» вперше випробовують українську САУ «Богдана»

На полігоні «Широкий лан» вперше проводять випробування української самохідної артилерійської установки «Богдана».
Про це пише Defense Express.
Військові вже здійснили понад 50 пострілів із САУ. Інші деталі випробувань поки залишаються закритими до аналізу остаточних даних.
Попередні випробування «Богдани» мають оцінити реальні можливості артилерійської установки та відповідність визначеним характеристикам. До кінця року САУ повинна пройти як попередні, так і державні випробування, але шанси на це невеликі.
- В Україні тривають випробування першої вітчизняної САУ за стандартами НАТО «Богдана», калібру 155 мм. САУ зробила свій перший постріл у грудні 2019 року. Термін держвипробувань перенесений на 2021 рік рішенням суду. Міноборони і виробник судяться через те, хто купуватиме снаряди.
- САУ «Богдана» уперше була представлена у 2018 році на параді до Дня Незалежності. Вона базується на шасі КрАЗ-63221. Машина комплектується балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою і дисплеєм командира. Швидкість руху — 80 км/год. Маса — 27 тонн. Екіпаж — 5 осіб. Очікувана дальність ураження – 40 кілометрів.