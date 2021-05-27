На полигоне «Широкий лан» впервые испытывают украинскую САУ «Богдана»

На полигоне «Широкий лан» впервые проводят испытания украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана».
Об этом пишет Defense Express.
Военные уже сделали более 50 выстрелов из САУ. Другие детали испытаний пока остаются закрытыми до анализа окончательных данных.
Предварительные испытания «Богданы» должны оценить реальные возможности артиллерийской установки и соответствие определенным характеристикам. К концу года САУ должна пройти как предварительные, так и государственные испытания, но шансы на это невелики.
- В Украине продолжаются испытания первой отечественной САУ по стандартам НАТО «Богдана», калибра 155 мм. САУ сделала свой первый выстрел в декабре 2019 года. Срок госиспытаний перенесен на 2021 год решением суда. Минобороны и производитель судятся из-за того, кто будет покупать снаряды.
- САУ «Богдана» впервые была представлена в 2018 году на параде ко Дню Независимости. Она базируется на шасси КрАЗ-63221. Машина комплектуется баллистическим вычислителем, автоматической системой наведения пушки, встроенной навигационной системой и дисплеем командира. Скорость движения — 80 км/ч. Масса — 27 тонн. Экипаж — 5 человек. Ожидаемая дальность поражения — 40 километров.