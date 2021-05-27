SpaceX успішно запустила 28-у місію супутників Starlink. На орбіті їх вже понад 1 700

Компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon-9 вивела на орбіту Землі чергову партію із 60 супутників глобального інтернет-покриття Starlink.
Супутники стартували з мису Канаверал у Флориді 26 травня. Для системи Starlink це була 28-а місія.
Приблизно через 10 хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, сівши на платформу корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.
Загалом на орбіту вивели вже 1 737 супутників, включно з тестовими версіями.
Зараз програма Starlink перебуває на стадії бета-тестування. Початок комерційної експлуатації очікується до кінця 2021 року. Попередні замовлення на обладнання вже залишили понад 500 тисяч людей.
- 10 лютого SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink у трьох країнах: Великій Британії, США та Канаді.
- До цього стало відомо, що SpaceX отримає майже $900 мільйонів субсидій на розвиток Starlink. Субсидії підуть на забезпечення доступу до інтернету жителів 35 штатів.