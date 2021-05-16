Starlink запустила чергову партію супутників для власного інтернету

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 зі ще однією групою супутників Starlink для встановлення інтернету.

Про це пише SpaceX у своєму Twitter.

Ракета-носій вивела на орбіту 52 супутники Starlink, а також ще два супутники компаній Capella Space та Tyvak-0130.

Перший ступінь ракети-носія успішно відділився та приземлився на платформу в Атлантичному океані.