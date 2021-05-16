Starlink запустила очередную партию спутников для собственного интернета

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой спутников Starlink для установления интернета.

Об этом пишет SpaceX в своем Twitter.

Ракета-носитель вывела на орбиту 52 спутника Starlink, а также еще два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.