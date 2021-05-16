Starlink запустила очередную партию спутников для собственного интернета

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой спутников Starlink для установления интернета.
Об этом пишет SpaceX в своем Twitter.
Ракета-носитель вывела на орбиту 52 спутника Starlink, а также еще два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.
Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
- 10 февраля SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink в трех странах — Великобритании, США и Канаде.
- До этого стало известно, что SpaceX получит почти $900 млн субсидий на развитие Starlink. Субсидии пойдут на обеспечение доступа к интернету жителей 35 штатов.