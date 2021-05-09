На орбиту вышла очередная партия спутников Starlink. Ступень ракеты Falcon 9 установила рекорд

Компания SpaceX вывела на орбиту Земли очередную партию из 60 спутников глобального интернет-покрытия Starlink. Для SpaceX это 28-й запуск и 27-я миссия проекта, а для ступени многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 — рекордный 10-й запуск.

Пуск происходил с площадки в штате Флорида. Своеобразный рекорд установила ступень B1051 — ее использовали 10 раз, впервые в истории космонавтики. B1051 участвовала в шести миссиях Starlink, отправляла на орбитальную станцию корабль Crew Dragon, а также выводила спутники RСМ и SXM-7.

B1051 села в Атлантическом океане на плавучую платформу Just Read The Instructions спустя почти 9 минут полета.

Сейчас на орбите Земли 1 563 космических аппаратов системы Starlink, но из них на финальной позиции закреплены пока 882. Для первой очереди развертывания проекта нужно 1 584 спутника.