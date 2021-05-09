На орбіту вийшла чергова партія супутників Starlink. Ступінь ракети Falcon 9 встановив рекорд

Компанія SpaceX вивела на орбіту Землі чергову партію з 60 супутників глобального інтернет-покриття Starlink. Для SpaceX це 28-й запуск і 27-ма місія проєкту, а для ступеня багаторазової ракети-носія Falcon 9 — рекордний 10-й запуск.

Пуск відбувався з майданчика в штаті Флорида. Своєрідний рекорд встановив ступінь B1051 — його використовували 10 разів, вперше в історії космонавтики. B1051 брав участь у шести місіях Starlink, відправляв на орбітальну станцію корабель Crew Dragon, а також виводив супутники RСМ та SXM-7.

B1051 сів у Атлантичному океані на плавучу платформу Just Read The Instructions через майже 9 хвилин польоту.

Тепер на орбіті Землі 1 563 космічних апаратів системи Starlink, але з них на фінальній позиції закріплені поки 882. Для першої черги розгортання проєкту потрібно 1 584 супутники.