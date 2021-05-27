SpaceX успешно запустила 28-ю миссию спутников Starlink. На орбите их уже больше 1 700

Компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon-9 вывела на орбиту Земли очередную партию из 60 спутников глобального интернет-покрытия Starlink.

Спутники стартовали с мыса Канаверал во Флориде 26 мая. Для системы Starlink это была 28-я миссия.

Примерно через 10 минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, сев на платформу корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Всего на орбиту вывели уже 1 737 спутников, включая тестовые версии.

Сейчас программа Starlink находится на стадии бета-тестирования. Начало коммерческой эксплуатации ожидается до конца 2021 года. Предварительные заказы на оборудование уже сделали более 500 тысяч человек.