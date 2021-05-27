У Гаазі суд зобовʼязав компанію Shell знизити кількість викидів в атмосферу. Це прецедент

Суд у Гаазі ухвалив історичне рішення — нафтовий гігант Shell і його постачальники повинні скоротити викиди в атмосферу на 45% до 2030 року, якщо порівнювати з показниками 2019 року. Цей випадок є важливим прецедентом тому, що тепер компанія, а не держава, повинна дотримуватися Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє Deutsche Welle. Суд визнав недостатнім поточне зобовʼязання Shell знизити інтенсивність викидів на 20% до 2030 року. Позивачі стверджували, що з такими показниками не вдасться досягти поставленої у Парижі мети — обмежити зростання температури до 1,5 градуса.

За словами суду, Shell повинна дотримуватись всесвітньої угоди про те, що скорочення викидів на 45% до 2030 року необхідно, щоб обмежити глобальне потепління. «Це стосується всього світу, а також Shell», — сказав суддя. Рішення набуває чинності негайно.

Це рішення прокладає шлях для хвилі судових розглядів проти великих нафтових компаній. «Досі було неможливо притягнути до відповідальності корпорації», — сказав Пер де Рійк, експерт з політичних питань організації Friends of the Earth Netherlands, яка ініціювала судовий позов проти Shell. Роджер Кокс, юрист організації Friends of the Earth Netherlands, назвав це рішення «поворотним моментом в історії».