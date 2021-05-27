В Гааге суд обязал компанию Shell снизить количество выбросов в атмосферу. Это прецедент

Суд в Гааге принял историческое решение — нефтяной гигант Shell и его поставщики должны сократить выбросы в атмосферу на 45% к 2030 году, по сравнению с показателями 2019 года. Этот случай является важным прецедентом потому, что теперь компания, а не государство, должна соблюдать Парижское климатическое соглашение. Об этом сообщает Deutsche Welle. Суд признал недостаточным текущее обязательство Shell по снижению интенсивности выбросов на 20% к 2030 году. Истцы утверждали, что с такими показателями не удастся достичь поставленной в Париже цели — ограничить рост температуры до + 1,5 °C.

По словам суда, Shell должна придерживаться всемирного соглашения о том, что сокращение на 45% к 2030 году необходимо для ограничения глобального потепления. «Это касается всего мира, а также и Shell», — сказал судья. Решение вступает в силу немедленно.

Это решение прокладывает путь для волны судебных разбирательств против крупных нефтяных компаний. «До сих пор было невозможно привлечь к ответственности корпорации», — сказал Пер Де Рийк, эксперт по политическим вопросам организации Friends of the Earth Netherlands, которая и инициировала судебный иск против Shell. Роджер Кокс, юрист организации Friends of the Earth Netherlands, назвал это решение «поворотным моментом в истории».