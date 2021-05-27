Новости

В Гааге суд обязал компанию Shell снизить количество выбросов в атмосферу. Это прецедент

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
В Гааге суд обязал компанию Shell снизить количество выбросов в атмосферу. Это прецедент

Marc Rentschler / Unsplash

Суд в Гааге принял историческое решение — нефтяной гигант Shell и его поставщики должны сократить выбросы в атмосферу на 45% к 2030 году, по сравнению с показателями 2019 года. Этот случай является важным прецедентом потому, что теперь компания, а не государство, должна соблюдать Парижское климатическое соглашение.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд признал недостаточным текущее обязательство Shell по снижению интенсивности выбросов на 20% к 2030 году. Истцы утверждали, что с такими показателями не удастся достичь поставленной в Париже цели — ограничить рост температуры до + 1,5 °C.

По словам суда, Shell должна придерживаться всемирного соглашения о том, что сокращение на 45% к 2030 году необходимо для ограничения глобального потепления.

«Это касается всего мира, а также и Shell», — сказал судья. Решение вступает в силу немедленно.

Это решение прокладывает путь для волны судебных разбирательств против крупных нефтяных компаний.

«До сих пор было невозможно привлечь к ответственности корпорации», — сказал Пер Де Рийк, эксперт по политическим вопросам организации Friends of the Earth Netherlands, которая и инициировала судебный иск против Shell.

Роджер Кокс, юрист организации Friends of the Earth Netherlands, назвал это решение «поворотным моментом в истории».

Парижское климатическое соглашение

В 2015 году на конференции по климату в Париже 195 стран присоединились к климатическому соглашению. Стороны договорились не позволять средней температуре на планете расти больше чем на 2 градуса, а по возможности снизить ее на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Также страны должны сократить выбросы парниковых газов до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

По Парижскому соглашению, развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд. Эти средства пойдут на помощь более бедным государствами для борьбы с последствиями изменений климата (например, стихийными бедствиями или подъемом уровня океана) и для перехода на возобновляемые источники энергии.