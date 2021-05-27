В Україні за добу виявили 3 509 нових хворих на коронавірус. Одужали майже 17 тисяч людей

В Україні за добу 26 травня виявили 3 509 нових випадків коронавірусу. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 1 402 людей, померли 183, а одужали 16 867 осіб.

Загалом з початку пандемії в Україні зафіксували 2 193 367 хворих, одужали від коронавірусу 2 006 918 людей, померли 50 067.

Що стосується вакцинації, то 26 травня зробили 15 131 щеплення, всього з початку вакцинації — 1 099 713 (дві дози отримали 107 524 людини).