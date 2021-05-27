В Украине за сутки выявили 3 509 новых больных коронавирусом. Выздоровели почти 17 тысяч человек

В Украине за сутки 26 мая выявили 3 509 новых случаев коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 402 человека, умерли 183, а выздоровели 16 867 человек.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 2 193 367 больных, выздоровели от коронавируса 2 006 918 человек, умерли 50 067.

Что касается вакцинации, то 26 мая сделали 15 131 прививку, всего с начала вакцинации — 1 099 713 (две дозы получили 107 524 человека).