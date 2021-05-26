UkraineInvest, який надає послуги «інвестиційних нянь», обрав наглядову раду. Її очільником став нардеп Арахамія

Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який надає послуги «інвестнянь», обрав членів наглядової ради.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

До складу наглядової ради увійшли:

народний депутат Давид Арахамія;

заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;

президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер;

виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Деревʼянко;

міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов;

президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;

виконавчий директор «Українського дому в Давосі» Александра Чопівські;

народний депутат України Галина Янченко.

Головою наглядової ради став очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

UkraineInvest — урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest — є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті міністрів України.