UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестиционных нянь», избрал наблюдательный совет. Его руководителем стал нардеп Арахамия

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестнянь», избрал членов наблюдательного совета.
Об этом в своем Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
В состав наблюдательного совета вошли:
- народный депутат Давид Арахамия;
- заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;
- президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
- исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
- министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов;
- президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;
- исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски;
- народный депутат Украины Галина Янченко.
Председателем наблюдательного совета стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
UkraineInvest — правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest является постоянно действующим совещательным органом при Кабинете министров Украины.
- Владимир Зеленский о законе об инвестиционных нянях впервые заговорил в январе. Он обещал инвесторам, которые решат вложить в Украину более $100 млн, контракты с государством и круглосуточную поддержку. Планку инвестиций позже снизили до 30 млн евро, а сейчас до 20 млн евро.
- В декабре 2020 года Верховная Рада в повторном чтении проголосовала в целом за законопроект президента Владимира Зеленского о государственной поддержке инвестиционных проектов, более известный как закон «об инвестиционных нянях».