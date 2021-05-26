UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестиционных нянь», избрал наблюдательный совет. Его руководителем стал нардеп Арахамия

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестнянь», избрал членов наблюдательного совета.

Об этом в своем Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В состав наблюдательного совета вошли:

народный депутат Давид Арахамия;

заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;

президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;

исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;

министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов;

президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;

исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски;

народный депутат Украины Галина Янченко.

Председателем наблюдательного совета стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

UkraineInvest — правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest является постоянно действующим совещательным органом при Кабинете министров Украины.