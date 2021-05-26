Facebook видалила в Україні мережу акаунтів російської військової розвідки, які видавали себе за журналістів

Компанія Facebook з початку 2020 роки виявила і видалила мережу акаунтів, які були повʼязані із російською військовою розвідкою і зосереджувалися на Україні і сусідніх країнах.
Про це йдеться у звіті компанії.
Фейкові акаунти працювали на форумах і в різних соціальних мережах. Деякі з цих фейків видавали себе за цивільних журналістів і намагалися звʼязатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами у регіоні. Проте у Facebook зазначили, що ця операція не зібрала велику кількість підписників.
У Facebook розповіли, що створення кожного фальшивого облікового запису у цих «кампаніях» з впливу вимагає багато часу і зусиль, аби цей фейк не можна було так просто виявити. Для цього вони створюють, наприклад, акаунти з його підтримкою.
За останні чотири роки компанія розслідувала і усувала мережі впливу, які повʼязані із аудиторією у Мʼянмі, де 1 лютого 2021 року стався військовий переворот, у США, Філіппінах, Україна, ОАЕ і Єгипті. Деякі з цих операцій були внутрішніми, просуваючи внутрішньополітичні інтереси.
Facebook також представила топ-5 країн, де вони найчастіше виявляють мережі акаунтів із «неприродньою» поведінкою:
- Росія;
- Іран;
- Мʼянма;
- США;
- Україна.
Загалом з 2017 до 2020 року компанія видалила в Україні 11 ботоферм (6 із них координувались з-за кордону).
Нагадаємо, що влітку 2020 року Facebook видалила десятки акаунтів, які займалися політагітацією в Україні. На рекламу вони витратили майже $2 мільйони.
- У 2019 році Facebook видалила понад 100 російських сторінок і груп, які діяли в Україні з «негідною поведінкою».