Facebook видалила в Україні мережу акаунтів російської військової розвідки, які видавали себе за журналістів

Компанія Facebook з початку 2020 роки виявила і видалила мережу акаунтів, які були повʼязані із російською військовою розвідкою і зосереджувалися на Україні і сусідніх країнах.

Про це йдеться у звіті компанії.

Фейкові акаунти працювали на форумах і в різних соціальних мережах. Деякі з цих фейків видавали себе за цивільних журналістів і намагалися звʼязатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами у регіоні. Проте у Facebook зазначили, що ця операція не зібрала велику кількість підписників.

У Facebook розповіли, що створення кожного фальшивого облікового запису у цих «кампаніях» з впливу вимагає багато часу і зусиль, аби цей фейк не можна було так просто виявити. Для цього вони створюють, наприклад, акаунти з його підтримкою.

За останні чотири роки компанія розслідувала і усувала мережі впливу, які повʼязані із аудиторією у Мʼянмі, де 1 лютого 2021 року стався військовий переворот, у США, Філіппінах, Україна, ОАЕ і Єгипті. Деякі з цих операцій були внутрішніми, просуваючи внутрішньополітичні інтереси.

Facebook також представила топ-5 країн, де вони найчастіше виявляють мережі акаунтів із «неприродньою» поведінкою:

Росія;

Іран;

Мʼянма;

США;

Україна.

Загалом з 2017 до 2020 року компанія видалила в Україні 11 ботоферм (6 із них координувались з-за кордону).

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Топ-5 країн, де Facebook найчастіше виявляє мережі акаунтів із «неприродньою» поведінкою (2017 — 2020 роки). Facebook

Нагадаємо, що влітку 2020 року Facebook видалила десятки акаунтів, які займалися політагітацією в Україні. На рекламу вони витратили майже $2 мільйони.