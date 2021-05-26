Facebook удалила в Украине сеть аккаунтов российской военной разведки, владельцы которых выдавали себя за журналистов

Компания Facebook с начала 2020 года выявила и удалила сеть аккаунтов, которые были связаны с российской военной разведкой и сосредоточены на Украине и соседних странах.

Об этом говорится в отчете компании.

Фейковые аккаунты работали на форумах и в различных социальных сетях. Их владельцы выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе. К счастью, они не собрали большого количества подписчиков.

В Facebook рассказали, что создание каждого фальшивого аккаунта в этих «кампаниях по влиянию» требует много времени и усилий. Например, чтобы фейковый аккаунт нельзя было так просто обнаружить, создают другие — для его поддержки.

За последние четыре года компания расследовала и устраняла «сети влияния», связанные с аудиторией в Мьянме, где 1 февраля 2021 года произошел военный переворот, в США, Филиппинах, Украине, ОАЭ и Египте. Некоторые из этих операций были внутренними и продвигали внутриполитические интересы.

Facebook также представила топ-5 стран, где чаще всего выявляют сети аккаунтов с «неестественным» поведением:

Россия;

Иран;

Мьянма;

США;

Украина.

Всего с 2017 до 2020 года компания удалила в Украине 11 ботоферм (6 из них координировались из-за рубежа).

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Напомним, что летом 2020 года Facebook удалила десятки аккаунтов, которые занимались политагитацией в Украине. На рекламу они потратили почти $2 миллиона.