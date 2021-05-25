У Британії помер Вільям Шекспір — перший вакцинований від коронавірусу чоловік

У Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір, який був першим чоловіком у світі, який вакцинувався від коронавірусу.
Про це пише BBC.
Шекспір отримав щеплення препаратом від Pfizer ще у грудні 2020 року в Університетській клініці Coventry. Перед ним вакцинувалася Маргарет Кенан — перша вакцинована від коронавірусу людина у всьому світі.
Чоловік помер у госпіталі від інсульту. Його друг Джейн Іннес зазначив, що «найкращою шаною Вільяму буде — зробити щеплення». Дружина Шекспіра розповіла, що чоловік дуже пишався тим, що мав змогу одним із перших у світі вакцинуватися.
«Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення», — пояснила вона.
- 8 грудня 2020 року у світі почалася масова вакцинація від коронавірусу. Перші щеплення почали робити у Великій Британії.