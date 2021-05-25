У Британії помер Вільям Шекспір — перший вакцинований від коронавірусу чоловік

У Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір, який був першим чоловіком у світі, який вакцинувався від коронавірусу.

Про це пише BBC.

Шекспір отримав щеплення препаратом від Pfizer ще у грудні 2020 року в Університетській клініці Coventry. Перед ним вакцинувалася Маргарет Кенан — перша вакцинована від коронавірусу людина у всьому світі.