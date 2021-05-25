В Британии умер Уильям Шекспир — первый вакцинированный от коронавируса мужчина

В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир, который был первым мужчиной в мире, который вакцинировался от коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Шекспир получил прививку препаратом от Pfizer еще в декабре 2020 году в Университетской клинике Coventry. Перед ним вакцинировалась Маргарет Кенан — первый вакцинированный от коронавируса человек во всем мире.