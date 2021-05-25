«Шахтар» оголосив ім’я нового головного тренера — це італієць Де Дзербі

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив ім’я нового головного тренера — це італієць Роберто Де Дзербі.
Про це пише пресслужба клубу.
«Під час дводенного візиту Роберто Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою у столиці України — тренувальним комплексом «гірників» у Святошині та НСК «Олімпійський», де команда проводить свої домашні матчі», — зазначили там.
У команді нагадали, що італієць став вже 34 тренером в історії «Шахтаря». Деталі контракту поки не повідомляють.
- Роберто Де Дзербі народився у 1979 році в Італії. Кар’єру футболіста розпочав у молодіжній команді ФК «Мілан». На професійному рівні грав з 1998 до 2013 року.
- Після завершення кар’єри став футбольним тренером. Спочатку тренував клуби нижчих дивізіонів Італії, а у 2018 році став головним тренером «Сасуоло», який покинув навесні 2021 року.