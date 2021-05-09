Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру йде у відставку

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру після матчу з «Інгульцем» повідомив про рішення покинути футбольний клуб.

Про це він заявив у етері «Футбол 1».

«Хочу побажати «Шахтарю» величезного щастя, перемог, це проєкт, який потребує дуже великої сміливості від кожного. Прощаюся з великими побажаннями удачі для уболівальників, всіх, хто любить клуб. Для мене велика честь бути частиною «Шахтаря». Це була фантастика, які моменти ми тут проживали. Прожили чудові два сезони Ліги чемпіонів. Зіграти внічию з «Сіті», виграти у «Атланти», вибити «Динамо» із Загреба, ось ці останні хвилини в Загребі класні були. Обіграти «Реал» в цьому році вдома і на виїзді, приїхати в Мілан і вибити «Інтер» з єврокубків — це круто. Ми можемо будувати та перемагати, але це важко. У будь-якому випадку це «до побачення» зі щасливою душею», — сказав Каштру.

Хто такий Луїш Каштру?

59-річний футбольний тренер очолив «Шахтар» у 2019 році. Під його керівництвом клуб у минулому сезоні виграв чемпіонат України та дійшов до півфіналу Ліги Європи.

До «Шахтаря» він очолював португальські клуби «Віторія», «Порту», а також працював з португальськими клубами «Ріу Аве» і «Шавіш».