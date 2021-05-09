Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру уходит в отставку

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после матча с «Ингульцем» сообщил о решении покинуть футбольный клуб.

Об этом он заявил в эфире «Футбол 1».

«Хочу пожелать «Шахтеру» огромного счастья, побед, это проект, который требует очень большой смелости от каждого. Прощаюсь с большими пожеланиями удачи для болельщиков, всех, кто любит клуб. Для меня большая честь быть частью «Шахтера». Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличные два сезона Лиги чемпионов. Сыграть вничью с «Сити», выиграть у «Атланты», выбить «Динамо» из Загреба, вот эти последние минуты в Загребе классные были. Обыграть «Реал» в этом году дома и на выезде, приехать в Милан и выбить «Интер» из еврокубков — это круто. Мы можем строить и побеждать, но это трудно. В любом случае это «до свидания» со счастливой душой», — сказал Каштру.

Кто такой Луиш Каштру?

59-летний футбольный тренер возглавил «Шахтер» в 2019 году. Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы.

До «Шахтера» он возглавлял португальские клубы «Витория», «Порту», а также работал с португальскими клубами «Риу Аве» и «Шавиш».