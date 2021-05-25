«Шахтер» объявил имя нового главного тренера — это итальянец Де Дзерби

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» объявил имя нового главного тренера — это итальянец Роберто Де Дзерби.
Об этом пишет пресс-служба клуба.
«В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины — тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи», — отметили там.
В команде напомнили, что итальянец стал уже 34 тренером в истории «Шахтера». Детали контракта пока не сообщают.
- Роберто Де Дзерби родился в 1979 году в Италии. Карьеру футболиста начал в молодежной команде ФК «Милан». На профессиональном уровне играл с 1998 по 2013 год.
- После завершения карьеры стал футбольным тренером. Сначала тренировал клубы низших дивизионов Италии, а в 2018 году стал главным тренером «Сасуоло», который покинул весной 2021 года.