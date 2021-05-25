Суд скасував рішення міськради Харкова про присвоєння російській мові статусу регіональної

Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення міської ради, що надавало російській мові статус регіональної в місті.
Про це йдеться в рішенні суду.
Таким чином, суд задовольнив клопотання місцевої прокуратури. Згідно з мотивувальною частиною документа, 28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав норми закону «Про засади державної мовної політики», ухваленого Верховною Радою у 2012 році, такими, що не відповідають положенням Конституції.
Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної у серпні 2012 року. Це було зроблено завдяки ухваленню Радою закону про засади державної мовної політики, що передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.
- У січні місцеві органи влади в Закарпатській і Луганській областях скасували надання статусу регіональної іноземним мовам.
- Перед цим в Одеській області скасували статус російської мови як регіональної.