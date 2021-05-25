Суд отменил решение горсовета Харькова о присвоении русскому языку статуса регионального

Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

Об этом говорится в решении суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство местной прокуратуры. Согласно мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующими положениям Конституции нормы закона «Об основах государственной языковой политики», принятого Верховной Радой в 2012 году.

Харьковский горсовет присвоил русскому языку статус регионального в августе 2012 года. Это было сделано благодаря принятию Радой закона об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.