Нацгвардієць Марків поїхав на гору Карачун для слідчих дій. Поряд з нею у 2014 році вбили італійця Рокеллі

Український нацгвардієць Віталій Марків поїхав на слідчі дії на гору Карачун біля міста Слов’янськ. У 2014 році поблизу неї вбили італійського фотографа Андрея Рокеллі, а звинуватили в цьому Марківа (а потім виправдали).

Про це речник МВС Артем Шевченко повідомив у Facebook.

Наразі Марків готує стратегію захисту під час розгляду касаційної скарги в Римі. Ідеться про інцидент у травні 2014 року — тоді біля гори Карачун під Словʼянськом унаслідок мінометного обстрілу загинули італійський журналіст Андреа Рокеллі та російський перекладач Андрій Миронов. За звинуваченням у їх вбивстві італійський суд засудив Марківа до 24 років вʼязниці, але потім виправдав його.

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«Усе відбувається в таку саму пору року та в такі самі дні, як і 7 років тому. Де ніс службу, який був його сектор спостереження чи міг побачити загиблих з відстані понад 1 700 метрів у зеленці», — пояснив Шевченко.

Як італійський фотограф Рокеллі опинився на Карачуні? Він спеціалізувався на зйомках у «гарячих точках», зокрема у Східній Європі та Росії. 24 травня 2014 року Рокеллі та російський журналіст Андрій Миронов здійснили самовільний, без погодження з офіційною владою України, візит до «сірої» зони — на гору Карачун.