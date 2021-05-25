У Білорусі опозиціонер Северинець отримав 7 років колонії

У Білорусі Могилевський обласний суд засудив до 7 років колонії суворого режиму опозиційного політика, співголову «Білоруської християнської демократії» Павла Северинця.

Як повідомляє «Радыё Свабода», суд виніс вирок за звинуваченням в «організації масових заворушень».

Засідання суду, як і всі інші, проходило у закритому режимі. У суді пояснили, що на засіданнях розголошувалися матеріали, які «відносяться до охоронюваної законом таємниці».

Вироки за звинуваченнями у «масових заворушеннях» винесені також шістьом активістам «Європейської Білорусі». Їм дали від 4 до 7 років колонії. Після вироку Северинець сказав, що «Білорусь буде вільною», а всі вони прокричали: «Віримо, можемо, переможемо».