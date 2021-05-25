У Білорусі опозиціонер Северинець отримав 7 років колонії

У Білорусі Могилевський обласний суд засудив до 7 років колонії суворого режиму опозиційного політика, співголову «Білоруської християнської демократії» Павла Северинця.
Як повідомляє «Радыё Свабода», суд виніс вирок за звинуваченням в «організації масових заворушень».
Засідання суду, як і всі інші, проходило у закритому режимі. У суді пояснили, що на засіданнях розголошувалися матеріали, які «відносяться до охоронюваної законом таємниці».
Вироки за звинуваченнями у «масових заворушеннях» винесені також шістьом активістам «Європейської Білорусі». Їм дали від 4 до 7 років колонії. Після вироку Северинець сказав, що «Білорусь буде вільною», а всі вони прокричали: «Віримо, можемо, переможемо».
- Северинець був затриманий 7 червня 2020 року. Тоді в Мінську проходив пікет зі збору підписів за альтернативних кандидатів у президенти, і Северинець провів свій «пікет свободи і солідарності». Він закликав підтримати кандидатуру блогера Сергія Тихановського, політика Миколи Статкевича, а також виходити на вулиці з мітингами. У той же день його затримали біля підʼїзду будинку. Суд кілька разів призначав йому по 15 діб арешту, а у вересні Северинця звинуватили у організації заворушень.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі і він вже «виступив» із відеозверненням з СІЗО. Батько заявив, що з нього вибили свідчення.