В Беларуси оппозиционер Северинец получил 7 лет колонии

В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима оппозиционного политика, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца.

Как сообщает «Радыё Свабода», суд вынес приговор по обвинению в «организации массовых беспорядков».

Заседание суда, как и все остальные, проходило в закрытом режиме. В суде пояснили, что на заседаниях разглашались материалы, которые «относятся к охраняемой законом тайне».

Приговоры по обвинению в «массовых беспорядках» вынесены также шестерым активистам «Европейской Беларуси». Им дали от 4 до 7 лет колонии. После приговора Северинец сказал, что «Беларусь будет свободной», а все они прокричали: «Верим, можем, победим».