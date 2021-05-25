В Індії зменшується добова кількість нових COVID-хворих. Зафіксовано найнижчий показник з 14 квітня

В Індії за 24 травня зареєстрували всього 196 427 нових хворих на коронавірус — це найнижчий добовий приріст з 14 квітня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

Загальна кількість хворих у країні перевищила 26,9 мільона людей, одужали понад 24 мільйони. За час пандемії померла 307 231 особа, з урахуванням 3 511 смертей за минулу добу.

Вакцину від COVID-19 отримали понад 198 мільонів жителів Індії, або понад 14,5% населення країни. Тільки за останню добу були щеплені майже 2,5 мільйона людей.