В Індії зменшується добова кількість нових COVID-хворих. Зафіксовано найнижчий показник з 14 квітня

В Індії за 24 травня зареєстрували всього 196 427 нових хворих на коронавірус — це найнижчий добовий приріст з 14 квітня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.
Загальна кількість хворих у країні перевищила 26,9 мільона людей, одужали понад 24 мільйони. За час пандемії померла 307 231 особа, з урахуванням 3 511 смертей за минулу добу.
Вакцину від COVID-19 отримали понад 198 мільонів жителів Індії, або понад 14,5% населення країни. Тільки за останню добу були щеплені майже 2,5 мільйона людей.
- В Індії з квітня почали фіксувати різке зростання захворюваності на коронавірус. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували 33 мільйони хворих. 8 травня в Індії зафіксували новий рекорд із добової смертності — померли 4 187 хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Індія на другому місці у світі за кількістю інфікованих COVID-19. Із середини квітня і до 17 травня кількість нових хворих щодня перевищувала 300 тисяч людей. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.
- При цьому в Індії фіксують спалах рідкісного «чорного грибка», який виявляють у пацієнтів з коронавірусом.