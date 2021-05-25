В Индии уменьшается суточное количество новых COVID-больных. Зафиксирован самый низкий показатель с 14 апреля

В Индии за 24 мая зарегистрировали всего 196 427 новых больных коронавирусом — это самым низкий суточный прирост с 14 апреля.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав.
Общее число заболевших в стране превысило 26,9 миллиона человек, а выздоровели более 24 миллионов. За время пандемии умер 307 231 человек, с учетом 3 511 смертей за прошлые сутки.
Вакцину от COVID-19 получили свыше 198 миллионов жителей Индии, или более 14,5% населения страны. Только за последние сутки были привиты почти 2,5 миллиона человек.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд суточной смертности — умерли 4 187 человек. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Индия на втором месте в мире по числу инфицированных COVID-19. С середины апреля и до 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.
- При этом в Индии фиксируют вспышку редкого «черного грибка», который выявляют у пациентов с коронавирусом.