В некоторых штатах Индии объявили эпидемию редкого грибкового заболевания, которое выявляют у пациентов с коронавирусом

В Индии у больных коронавирусом развивается редкое грибковое заболевание — мукормикоз. Эксперты считают, что оно спровоцировано неконтролируемым использованием стероидов в борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что «черный грибок» убивает более 50% больных коронавирусом в считанные дни. В столице Индии Нью-Дели созданы специальные больничные палаты для борьбы с мукормикозом.
Штат Махараштра со столицей Мумбаи — один из штатов, наиболее пострадавших от второй волны коронавирусной инфекции — зарегистрировал более 2 тысяч случаев мукормикоза. Штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черного грибка».
Заболевание названо «черным грибком», потому что вызывает почернение или изменение цвета носа. Заболевание также может вызывать ухудшение зрения, боль в груди, затрудненное дыхание и кашель с кровью.
Некоторые врачи говорят, что сильнодействующие стероиды, используемые для лечения тяжелой формы COVID-19, могут снизить иммунитет и повысить уровень сахара, тем самым способствуя развитию «черного грибка». Кроме того, многие лекарства, используемые для борьбы с COVID-19, подавляют иммунную систему организма, которая обычно защищает человека от грибковой инфекции.
Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 человек. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- В Индии также зафиксировали новую мутацию коронавируса — «индийский» штамм. ВОЗ классифицировала его как «тревожный».