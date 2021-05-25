США депортують росіянина за спробу кібератаки на завод Tesla. Він уже відсидів у вʼязниці

У США федеральний суд штату Невада засудив громадянина Росії, 27-річного Єгора Крючкова до 10 місяців тюремного ув’язнення за спробу отримати доступ до комп’ютерної системи заводу компанії Tesla, аби вкрасти технологічні секрети й отримати викуп. Оскільки він відбув вже цей термін, його депортують із країни.
Про це повідомляє Associated Press.
Крім арешту та депортації, суддя постановив стягнути з росіянина $14 825 компенсації витрат на внутрішнє розслідування. Якщо Крючков повернеться у США, за ним встановлять федеральний нагляд на три роки.
Улітку 2020 року Крючков запропонував одному з працівників заводу Tesla $500 тисяч за установку на комп’ютері заводу програми, за допомогою якої він планував отримати доступ до технологічних секретів, щоб шантажувати компанію і вимагати викуп. Працівник заводу відразу повідомив про це керівництву, а Крючкова заарештували. Він відбув у вʼязниці 10 місяців.
Зазначимо, що в місті Ріно в Неваді розташований найбільший завод фірми Tesla, що випускає електробатареї — один із ключових компонентів автомобілів.
- Суд Нью-Йорка засудив до 5 років тюремного увʼязнення громадянина Росії Антона Богданова за шахрайство з податками та хакерські атаки на приватні фірми.
- У січні у США російського хакера Андрія Тюріна засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у крадіжці даних майже 140 мільйонів людей і причетності до створення злочинної імперії, в яку входили підпільні казино та нелегальні платіжні фірми.
- У квітні суд Вашингтону визнав винним у серії кібератак громадянина України Федора Гладиря і засудив його до 10 років позбавлення волі.