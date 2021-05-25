США депортируют россиянина за попытку кибератаки на завод Tesla. Он уже отсидел в тюрьме

В США федеральный суд штата Невада приговорил гражданина России, 27-летнего Егора Крючкова к 10 месяцам тюремного заключения за попытку получить доступ к компьютерной системе завода компании Tesla, чтобы украсть технологические секреты и получить выкуп. Поскольку он отбыл уже этот срок, его депортируют из страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Кроме ареста и депортации, судья постановил взыскать с россиянина $14 825 компенсации расходов на внутреннее расследование. Если Крючков вернется в США, за ним установят федеральный надзор на три года.

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Летом 2020 года Крючков предложил одному из работников завода Tesla $500 тысяч за установку на компьютере завода программы, с помощью которой он намеревался получить доступ к технологическим секретам, чтобы шантажировать компанию и требовать выкупы. Работник завода сразу сообщил об этом руководству, а Крючкова арестовали. Он отбыл в тюрьме 10 месяцев.

Отметим, что в городе Рино в Неваде расположен крупнейший завод фирмы Tesla, выпускающий электробатареи — один из ключевых компонентов автомобилей.