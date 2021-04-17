Ущерб на $1 млрд. Суд Вашингтона приговорил украинца к 10 годам тюрьмы за серию кибератак

Суд Вашингтона признал виновным в серии кибератак гражданина Украины Федора Гладыря и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Минюст США, атаки на американские компании нанесли убытков на $1 млрд.

Граждан Украины Федора Гладыря, Дмитрия Федорова и Андрея Колпакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках на более 100 компаний. По данным следствия, они состояли в хакерской группе FIN7, которая украла номера 15 миллионов банковских карт компаний Chipotle и Arby, а также совершала взломы в Великобритании, Австралии и Франции.

В Минюсте тогда сообщали, что FIN7 работала под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле — через нее же в группу привлекались новые люди.