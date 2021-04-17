Збиток на $1 млрд. Суд Вашингтона виніс вирок українцеві — до 10 років вʼязниці за серію кібератак

Суд Вашингтона визнав винним у серії кібератак громадянина України Федора Гладиря і засудив його до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляє Мінʼюст США, атаки на американські компанії завдали збитків на $1 млрд.
Громадян України Федора Гладиря, Дмитра Федорова та Андрія Копакова затримали в 2018 році за звинуваченням у кібератаках на більш ніж 100 компаній. За даними слідства, вони входили до хакерської групи FIN7, яка вкрала номери 15 мільйонів банківських карт компаній Chipotle та Arby, а також здійснювала злами у Великій Британії, Австралії та Франції.
У Мінʼюсті тоді повідомляли, що FIN7 працювала під прикриттям компанії Combi Security з офісами в Росії та Ізраїлі — через неї ж у групу залучали нових людей.
- Гладиря затримали в січні 2018 року в Дрездені в Німеччині й екстрадували до США. Федорова заарештували в Польщі, а Колпакова в Іспанії.
- У вересні 2019 року Гладир визнав себе винним. На той момент йому загрожувало 25 років вʼязниці.