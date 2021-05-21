В США россиянину дали 5 лет тюрьмы за кибератаки. Он признал свою вину

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил к 5 годам тюремного заключения гражданина России Антона Богданова за мошенничество с налогами и хакерские атаки на частные фирмы.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Минюст США.

По данным следствия, 35-летний Богданов по прозвищу «Кусок» с 2014 по 2016 годы вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы фирм по подготовке налоговой отчетности и воровал данные клиентов. С их помощью он получал возврат переплаты по налогам, подделывая декларации. Речь идет о сумме примерно в $1,5 млн.

Богданов признал свою вину. Суд также оштрафовал его на $476 тысяч.