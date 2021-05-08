Двое россиян признали себя виновными в кибератаках против США. Каждому грозит до 20 лет заключения

Двое россиян и выходцы из Литвы и Эстонии признали себя виновными в кибератаках на финансовые организации и физлиц США.

Об этом сообщает американский Минюст.

Вину признали граждане России Александр Гричишкин и Андрей Скворцов, Александр Скородумов из Литвы и Павел Стасси из Эстонии.

Все четверо занимались распространением вредоносных программ и похищением данных с 2008 по 2015 год. Действовали они от имени преступной организации RICO, созданной для оказания услуг по «пуленепробиваемому» хостингу — его хакеры использовали для атак.

«Группа арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые использовали эту техническую инфраструктуру, чтобы распространять вредоносные программы, необходимые для получения доступа к компьютерам жертв, формировать бот-сети и красть банковские учетные данные для мошенничества», — сказано в сообщении Минюста.

Действия этих четверых привели к убыткам в миллионы долларов. Каждому из них грозит до 20 лет заключения.