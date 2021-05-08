Двоє росіян визнали себе винними в кібератаках проти США. Кожному загрожує до 20 років увʼязнення

Двоє росіян і вихідці з Литви й Естонії визнали себе винними в кібератаках на фінансові організації та фізосіб США.

Про це повідомляє американський Мінʼюст.

Провину визнали громадяни Росії Олександр Гричишкін і Андрій Скворцов, Олександр Скородумов з Литви та Павло Стассі з Естонії.

Усі четверо займалися розповсюдженням шкідливих програм і викраденням даних з 2008 до 2015 року. Діяли вони від імені злочинної організації RICO, яка була створена для надання послуг з «куленепробивного» хостингу — його хакери використовували для атак.

«Група орендувала IP-адреси, сервери та домени для клієнтів-кіберзлочинців, які використовували цю технічну інфраструктуру, щоб поширювати шкідливі програми, необхідні для отримання доступу до компʼютерів жертв, формувати бот-мережі та викрадати банківські облікові дані для шахрайства», — сказано в повідомленні Мінʼюсту.

Дії цих чотирьох призвели до збитків у мільйони доларів. Кожному з них загрожує до 20 років увʼязнення.