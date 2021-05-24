У вокаліста Måneskin слідів наркотиків в організмі не виявили

Слідів наркотиків в організмі вокаліста італійської групи Måneskin, яка перемогла на «Євробаченні, не виявили.

Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки, яка організовує «Євробачення».

Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики і він показав негативний результат. Також мовник за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз всіх наявних відеозаписів.

«У «Зеленій кімнаті» не було вживання наркотиків і ми вважаємо це питання закритим. Ми стурбовані тим, що неточні припущення, затьмарили дух конкурсу і вплинули на групу», — сказано в заяві.