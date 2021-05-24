У вокаліста Måneskin слідів наркотиків в організмі не виявили

Слідів наркотиків в організмі вокаліста італійської групи Måneskin, яка перемогла на «Євробаченні, не виявили.
Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки, яка організовує «Євробачення».
Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики і він показав негативний результат. Також мовник за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз всіх наявних відеозаписів.
«У «Зеленій кімнаті» не було вживання наркотиків і ми вважаємо це питання закритим. Ми стурбовані тим, що неточні припущення, затьмарили дух конкурсу і вплинули на групу», — сказано в заяві.
- Деякі глядачі запідозрили Даміано Давида у вживанні наркотиків в прямому ефірі шоу. У соцмережах публікували відео, на якому видно, як Давид нахилився до столу і зробив рух, який розцінили, як вживання наркотиків. Що конкретно він зробив — не було видно. У Måneskin заперечували звинувачення.