У Кабміні анонсували санкції РНБО проти земельних махінаторів

Рада національної безпеки і оборони застосує санкції до людей, які займалися земельними махінаціями.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на форумі «Україна 30. Земля», цитує пресслужба відомства.

«Через санкційний механізм РНБО, через відповідну підготовку всіх матеріалів, які ми підготували по відношенню до людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, будуть застосовані санкції. Ми маємо призупинити усі процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель», — сказав Лещенко.

Він зазначив, що для вирішення ситуацій, коли земля була набута в незаконний спосіб, задіяні «усі координати правоохоронної системи». «Ми готові надавати всю необхідну інформацію для встановлення справедливості. Крадіжка землі не має строків давності», — додав міністр.

Проти кого можуть ввести санкції, які будуть обмежувальні заходи та коли ухвалять це рішення — у міністерстві поки що не уточнюють.