«Украли землі як два півострови Крим». Зеленський підписав закон про передачу сільгоспземель у комунальну власність

Президент Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель сільськогосподарського призначення з держаної у комунальну власність. Закон є однією з основ земельної реформи.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський підписав документ на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля». «У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За час мораторію деякі бізнесмени і політики вкрали у держави землю, яка дорівнює площі майже двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те і інше», — заявив Зеленський.

Серед іншого, закон передає землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад. Також документ надає місцевій владі повноваження змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності, контролювати та охороняти землі.

Також документ скасовує погодження із Кабінетом міністрів продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним компаніям. Із Земельного кодексу виключаються норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних компаній придбати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.