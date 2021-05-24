В Кабмине анонсировали санкции СНБО против земельных махинаторов

Совет национальной безопасности и обороны применит санкции к людям, которые занимались земельными махинациями.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на форуме «Украина 30. Земля», цитирует пресс-служба ведомства.
«Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили в отношении людей, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, отчуждения и перепродажи земель», — сказал Лещенко.
Он отметил, что для решения ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы «все координаты правоохранительной системы». «Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности», — добавил министр.
Против кого могут ввести санкции, какие будут ограничительные меры и когда примут это решение — в министерстве пока не уточняют.
- 24 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Закон является одной из основ земельной реформы.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.