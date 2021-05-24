ВООЗ: За час пандемії щонайменше 115 тисяч медиків померли від коронавірусу

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що за весь час пандемії у світі щонайменше 115 тисяч медиків померли від коронавірусу.

Про це він заявив під час виступу на 74-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я.

«Протягом майже 18 місяців медичні працівники по всьому світу стояли на межі життя і смерті. Вони врятували незліченну кількість життів і боролися за тих, хто попри всі їхні зусилля [померли]. Багато з них самі заразилися, і хоча повідомлення про це мізерні, за нашими оцінками, принаймні 115 тисяч медиків заплатили найвищу ціну, служачи іншим», — підкреслив Гебреєсус.

За його словами, від початку доби, коли відбувається асамблея, вже тисяча людей по всьому світу померли від коронавірусу. І ще 400 помруть за той час, що вона триватиме.

У зв’язку з цим очільник ВООЗ розкритикував країни світу за так званий вакцинний націоналізм. Він повідомив, що усього 10 країн світу використали 75% усіх вироблених вакцин від коронавірусу.

«Кількість доз вакцин, введених наразі у всьому світі, була б достатньою для охоплення всіх медичних працівників та людей похилого віку, якби вони розподілялися справедливо. Ми могли б бути в набагато кращій ситуації», — наголосив Гебреєсус.