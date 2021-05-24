Компанія Google уперше подала позов проти Роскомнагляду

Компанія Google подала позов до Роскомнагляду через вимоги видалити 12 роликів про січневі акції протесту. Це перший позов компанії проти російського регулятора.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на картотеку суду.

Роскомнагляд пояснив, що Google оскаржує його вимогу видалити 12 роликів з YouTube. За версією Генпрокуратури, ці відео містяться заклики брати участь у січневих акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.