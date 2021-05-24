Компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора

Компания Google подала иск к Роскомнадзору из-за требований удалить 12 роликов о январских акциях протеста. Это первый иск компании против российского регулятора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Роскомнадзор объяснил, что Google оспаривает его требование удалить 12 роликов из YouTube. По версии Генпрокуратуры, в этих видео содержатся призывы участвовать в январских акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Газета подчеркивает, что это первый случай, когда Google подает иск к Роскомнадзору. По мнению юриста регулятора Екатерины Абашин, это связано с усилением давления российских властей на компанию.