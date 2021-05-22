Після початку вакцинації у світі зʼявилось 9 нових доларових мільярдерів — це гендиректори Moderna та BioNTech

Після початку вакцинації від коронавірусу девʼятеро людей стало доларовими мільярдерами — вони розбагатіли за рахунок зростання прибутку фармацевтичних компаній від виробництва цих самих вакцин.
Про це повідомляє CNN.
Список мільярдерів:
- гендиректор американської компанії Moderna Стефан Бансель ($4,3 мільярда);
- співзасновник і керівник німецької компанії BioNTech Угур Шахін ($4 мільярди);
- імунолог та інвестор Moderna Тімоті Спрінгер ($2,2 мільярда);
- голова ради директорів Moderna Нубар Афеян ($1,9 мільярда);
- голова компанії ROVI, яка виробляє упаковку для Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 мільярда);
- учений та інвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 мільярда);
- співзасновник і головний науковий співробітник китайської фармкомпанії CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 мільярда);
- співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics Цю Дунс ($1,2 мільярда);
- співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 мільярд).
Їхній загальний статок оцінюється в $19,3 мільярда. За даними Oxfam, цієї суми достатньо для вакцинації близько 780 мільйонів осіб у країнах з низьким рівнем доходу, проте ці країни отримали тільки 0,2% від загальносвітового обсягу вакцин.
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