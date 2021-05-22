В Україні зафіксували 4,6 тисячі нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Україні виявили 4 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За добу від ускладнень померли 178 хворих. Побороли хворобу 12 586 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Таким чином з початку пандемії в Україні захворіли 2 179 988 осіб. Жертвами ускладнень коронавірусної хвороби стали 49 279 пацієнтів. Одужали 1 941 625 осіб жителів країни.